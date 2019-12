AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-30 02:58:59

Apple på vej til at få sin første butik i Saudi Arabien

Apple har aldrig før haft deres egen butik i Saudi Arabien. Det er der nu ved at blive lavet om på.

Apple sælger allerede i dag sine produkter i Saudi Arabien. Det sker via andre virksomheder, men nu gør Apple selv sit for at få sin første butik stablet på benene i landet.

Det skrider faktisk så meget foran med foretagendet, at Apple har påbegyndt forhandlinger med SAGIA, der fungerer som Saudi Arabiens udenlandske investeringsmyndighed.

Forhandlingerne forventes ikke at vare ret længe. De skulle gerne være helt afsluttet engang til februar.

Hvis Apple og SAGIA ender med at nå til enighed, så kan Saudi Arabiens første officielle Apple-butik allerede åbne i 2019.

Amazon er en anden virksomhed, der ligesom Apple ser muligheder for at sælge egne produkter i Saudi Arabien. Man har lige nu Amazon Web Services i landet for at se, om man ligesom Apple kan få forhandlet en aftale på plads.