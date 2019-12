AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-24 09:15:53

Apple releaser iOS 11.1 Beta 5

Apple releaser iOS 11.1 Beta 5, hvilket uden tvivl betyder et snarlig kommen af den endelige version af Apples nye software til iPhones og iPads.

En dag med Apple i fokus på nyhedsfronten, og vi starter med deres seneste release af Apple iOS 11.1 beta 5, som er sendt på gaden. Dette nye iOS 11.1 Beta release kommer i kølvandet på iOS 11.1 beta 4, og dermed et vink med en vognstang om, at Apple planlægger officiel release af final version inden for snarlig fremtid.



Denne femte beta version af iOS 11.1, er vanen tro frigivet til developers og registreret medlemmer af deres public beta test program.



Sammen med iOS 11.1 beta 5, kommer nye features til både iPhone og iPads, som blandt andet indbefatter Apples Pay Cash og ny emoji. Apples Pay Cash, er producentens nye tiltag mod ”nem penge overførsel” i stil med det vi kender fra MobilePay i Danmark, og det bliver spændende at se, om Apple kan oppe konkurrencen på denne front.



Sammen med iOS 11.1 softwaren kommer også en række bugfixes og performance optimeringer, og så bringer Apple også en rettelse med sig til KRACK Wi-Fi sikkerhedshullet.



Der er endnu ikke frigivet informationer om officiel release for iOS 11.1, men mon ikke et realistisk bud er i samme omgang som release af iPhone X 3 november 2017.