PUBLISHED : 2017-10-18 10:47:54

Apple releaser macOS High Sierra 10.13.1 Beta 3

Igår spottede vi informationer omkring et snarligt release af en ny iOS 11.1 beta 3, og nu har Apple så officielt lanceret en ny macOS High Sierra 10.13.1 Beta 3.

Frigivelsen af macOS High Sierra 10.13.1 Beta 3 kommer en lille måned efter Apple søsatte High Sierra, og nu kan næste skud i bøssen altså hentes ned, hvis du vel og mærke er blandt ”registered developers”



Et hurtigt blik på High Sierra viser en række performanceforbedringer og vanlige bugfixes. Apple har også haft fokus plantet mod optimering i sikkerheden, og hertil kommer en række nye features. En af omtalte nye features, er blandt andet en ny Emoji, som ifølge rygtebørsen også bliver sendt ud på iOS 11.1 og iPhone.



Som tidligere omtalt, skal du være registreret udvikler via Apple, og herefter kan du downloade macOS High Sierra 10.13.1 Beta 3 via deres Apple Developer Center and the Mac App Store.



Der forelægger ingen informationer omkring officiel release af macOS High Sierra 10.13.1 Beta 3