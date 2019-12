AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-04 13:50:10

Apple stopper 32 bit Mac apps festen i januar 2018.

Informationerne kommer både fra Apple selv og fra 9 to 5 Mac - Apple stopper 32 bit Mac apps festen i januar 2018. Apple har opdateret deres developer website for at mide udviklerne om, at de fra januar næste år stopper grønstempling af 32 bits mac apps i deres Mac App Store.

Derfor vil udviklerne fra januar være indstillet på at der skal godkendes, skal være udviklet som 64 bit. Dog giver Apple længere snor til de nuværende og godkendte applikationer, så udviklerne kan få gjort en 64 bits version klar. Her er skæringsdatoen juni 2017.

“As a reminder, new apps submitted to the Mac App Store must support 64-bit starting January 2018, and Mac app updates and existing apps must support 64-bit starting June 2018. If you distribute your apps outside the Mac App Store, we highly recommend distributing 64-bit binaries to make sure your users can continue to run your apps on future versions of macOS. The last macOS release to support 32-bit apps without compromise is macOS High Sierra”.

