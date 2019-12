AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-04 08:17:08

Apples Mac Pro understøtter 28 Core Xeon, 2 AMD Pro Vega II GPU'er og 1,5 TB RAM

Apple har lanceret en ny Mac Pro med 28 Core Intel Xeon processor, op til 1,5 TB RAM og understøttelse af AMD Radeon Pro 580X.

Apple har lanceret en ny Mac Pro med 28 Core Intel Xeon processor, op til 1,5 TB RAM og understøttelse af AMD Radeon Pro 580X.



Apples årlige World Wide Developer Conference (WWDC) er slut, og vi fik endelig et glimt af nogle af de produkter og tjenester, som tech giant har arbejdet på bag kulisserne. Vi så nye, privatlivsorienterede funktioner til iOS, den helt nye WatchOS 6 (som endelig indeholder sin egen App Store) og meget mere.

The Verge fremviser bæstet på video:



Til power users, 3D og videoredigerings folket, var der godt nyt, hvis målet er rå performance efterlysningen gik på, og ligegyldighed med medfølgende prisskilt.



Apples tilgang til Mac Pro, kombinerer igen virksomhedens forkærlighed til design og hardware. Mac Pro er designet i en rustfrit/alu stålramme, som let kan løftes op for at give let adgang til dens indre.



Mac Pros design giver nu mulighed for PCI udvidelse, og maskineriet har otte interne PCI-slots og et IO-kort fra Apple. Dette kort har to Thunderbolt 3 porte, to 10-bit Ethernet-porte og to USB-A-porte.



Mac Pro starter fra en 8-core Intel Xeon-processor, og kan konfigureres op til 28 kerner, hvis budgettet tillader det. Systemet har en 1400 watt strømforsyning, og dens fans kan generere 300 kubikmeter luftmængde pr. minut for at holde bæstet kølig.



Riggen understøtter også 6 kanals 2933MHz ECC RAM i 12 DIMM slots, hvilket giver mulighed for en samlet kapacitet på 1.5TB. Mac Pro peaker ved 56 Tflops output, og Apple havde særligt fokus på systemets grafiske kapacitet på WWDC.



GPU optionen for MacPro starter fra AMD’s Radeon 580X og går helt op til Radeon Pro Vega II. De ovennævnte 56 teraflops output opnås ved at udstyre Mac Pro med to APX moduler, hvilket tillader to Vega II'er for et kombineret output på vanvittige 56 teraflops.



For at udvide Mac Pro økosystemet, og for at lære fra fortiden, introducerede Apple også sit brugerdefinerede udvidelseskort til Mac Pro. Dette kort, kaldet 'Afterburner', er en FPGA ASIC, der er i stand til at afkode 6,3 milliarder pixel pr. sekund. Det kan også håndtere 12 streams af 4K video og 3 streams af 8K video.



Mac Pros recommended display, "Pro Display XDR" - en 32-tommer, 6K med "op til" 1600 nits, et kontrastforhold på 1.000.000: 1 og "superwide" betragtningsvinkler, er også en del af den nye Apple familie.



Standardversionen af Mac Pro har en otte kernet Intel Xeon-processor, der er kombineret med 256 GB SSD lager og 32 GB RAM til en pris på $ 5.999.

Kilde & Billeder

Apple, wccftech