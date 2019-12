AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-20 09:58:55

Apples nye iOS 11 officielt lanceret (Video)

Apples nye iOS 11 officielt lanceret, og iOS bringer en stak ændringer med sig til både iPads og iPhones. Blandt får Siri nye stemmer, og interfacet har fået en overhaling.

Apple har officielt lanceret deres nyeste OS til iPhone og iPad, iOS 11. Det nye iOS 11 bringer et visuelt nyt look med sig til iPhones og iPads, og en rækker nye features følger trofast trop. Blandt andet gennemgår Siri en række ændringer, hvor der blandt andet kobles flere sprog på. Et nyt Control Center, bliver også en del af Apples nye iOS 11 sammen med et nyt Notifications Center og Lock Screen

Ændringer kommer også til iPadden, som denne gang får en ny dock I bunden af skærmen sammen med en ny app switcher, og måden man multitasker på.



Nedenstående video fra MacRumors, gennemgår en række key features i det nye iOS 11 OS.