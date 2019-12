AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-08 13:20:31

Apples salg af iPhones dominerer smartphone segmentet i USA i tredje kvartal

Apples seneste rapport, som viser de finansielle tal for Q3, viser en klar fremgang. Disse tal inkluderer her til ikke nyste release af iPhone X, som kom i handlen fredag 3 november. Dermed ser en forsat dominans af det amerikanske ud til at fortsætte inden for salg af smartphones.



Analyse-firmaet, Strategy Analytics, har lavet deres egen gennemgang af regnskabet fra Apple, og her vises salgstal på 12 millioner enheder mod Samsung på andenpladsen med of 9.9 millioner solgte enheder.



Disse tal bunder udi Apple sidder med 30,4 procent af salget i USA inden for smartphones i tredje kvartal og 25,1 går til Samsung i Q3. På tredjepladsen finder vi smartphone producenten LG med 17,2 procent. Herefter kommer ZTE med 11,6 procent og Motorola med 5,2 procent.



“We estimate Apple shipped 12.0 million iPhones for 30 percent marketshare in the US in Q3 2017, dipping from 13.0 million units and 32 percent share in Q3 2016. Demand for the new iPhone 8 portfolio was mixed, while some Apple fans delayed purchases in anticipation of the later introduction of iPhone X. Samsung shipped 9.9 million smartphones for 25 percent share in the US in Q3 2017, up slightly from 24 percent a year ago. Samsung’s flagship Galaxy S8 performed relatively well in the high-tier, while its A5 model and others are popular in the mid-tier.”



iPhone-salget inkluderer altså ikke deres nye iPhone 10, som istedet tælles med I det samlede resultat for fjerde kvartal.