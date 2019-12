AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-27 00:29:45

Asus lancerer ny ZeenBook Pro

ZeenBook Pro-computere er et populært valg fra Asus. Det kommer den nyeste model nok ikke til at ændre på.

Asus skyder ofte med skarpt, når det drejer sig om computere, og nu har virksomheden igen ramt plet med den nyeste ZeenBook Pro-model.

Den nye model går under navnet ZenBook Pro UX550. Den går ikke bare for at være den tyndeste, men også den hurtigste ZeenBook Pro, som Asus nogensinde har produceret.

ZenBook Pro UX550 ankommer med en opladningsteknologi, der gør, at den oplades op til 60 procent på blot 49 minutter.

Den er desuden blevet udstyret med 7th Generation Core i7-processere fra Intel med 16GB RAM.

Hvis denne computer lyder som et produkt, du bare må eje, så kan du lige nu finde den på Asus’ hjemmeside. Prisen ligger på 1.699 dollars.