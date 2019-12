AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-15 23:46:43

Atari får sin egen kryptovaluta

Atari får snart sin helt egen kryptovaluta. Den vil i første omgang blive brugt i forbindelse med online casino.

Atari er den nyeste virksomhed til at annoncere, at man er i færd med at skabe sin helt egen kryptovaluta ved navn Atari Token.

Nyheden kommer ikke som den store overraskelse. Atari afslørede nemlig sidste år, at man havde planer om at blive en aktiv del af krypteringsmarkedet.

Atari har oven i købet afsløret, at man udvider sit samarbejde med Pariplay. Samarbejdet omhandler online casino og skal på det område være med til at skabe interesse for Atari Token.

Krypteringsmarkedet synes at være det helt rette sted at befinde sig for Atari. Virksomhedens aktier har siden de første rygter om en ny kryptovaluta oplevet en stigning på mere end 60 procent.

Atari er langt fra den eneste virksomhed til at have oplevet dette. Eastman Kodak Co. oplevede selv en stigning på 245 procent på blot to dage.