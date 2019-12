AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-22 14:46:09

Audi er glad for samarbejdet med Astralis

En stigende interesse inden for eSport har gjort, at det der lignede et pilotprojekt mellem Astralis og Audi, meget vel kunne fortsætte.

Meget er sket, siden Audi Danmark indgik deres samarbejde med Astralis i starten af 2017. eSport er for alvor kommet på landskortet i Danmark, og de talentfulde Counter-Strike drenge fra Astralis, som desuden kan tilføje titlen som verdens bedste Counter-Strike hold, har vundet to ud af tre mulige turneringer.

Astralis har i 2017 vundet over 4 mio.kr. i præmiepenge, har haft over 5 mio. seere til kampene. De har de seneste 30 dage været på farten for at spille.

Christian Weiglin Thorn, Marketingchef Audi Danmark, udtaler:

''Audi har et stærkt digitalt fokus, og samtidig er esport en utrolig spændende og hurtigt udviklende industri, hvor vi har mulighed for at komme i kontakt med et yngre publikum, der ligger uden for vores normale kernemålgruppe. Den kommende generation af Audi købere,” udtaler han i en pressemeddelelse og uddyber:

“Timingen er ligeledes perfekt, idet Audi fornylig har lanceret en ny bilmodel, Audi Q2, med kampagnen #untaggable, der henvender sig til den yngre målgruppe. eSport er for os ligeledes #untaggable, og vi ser derfor et rigtig godt match mellem vores Q2 #untaggable kampagne og samarbejdet med Astralis. At Astralis intense og seriøse arbejde bærer frugt og hæder lige nu er en kæmpe bonus for samarbejdet.”

Mere end 350 mio. fans verden over gør eSport til den hurtigst voksende sport, og gennem partnerskabet med Astralis har Audi taget en stærk position inden for eSport.