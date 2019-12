AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-12 11:08:51

Audio-Technica lancerer nye MSR7-høretelefoner

Kvalitet er et passende ord at bruge, når der snakkes høretelefoner fra Audio-Technica. Der er også masser af kvalitet over virksomhedens nyeste MSR7-model.

Hvis du er en stor fan af høretelefoner, så er der alt mulig god grund til at tage et nærmere kig på MSR7-modellerne fra Audio-Technica.

MSR7-modellerne er kendt for at være pengene værd. Det er også den nyeste udgave, som netop er blevet udgave.

De nye højtalere går under navnet MSR7SE. På overfladen ser det ud som om, at intet er forandret i forhold til sine forgængere.

Dog ankommer de i en ny farveblanding af blå og guld, og de er derudover blevet udstyret med en opgraderet lydkvalitet.

Audio-Technica har prissat de nye høretelefoner til 299 dollars. De kan købes fra og med oktober.