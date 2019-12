AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-07 21:19:10

BBC vil undervise børn i at spotte Fake News

BBC er klar til at hive fat i børnene og via den vej intensivere arbejdet for at komme Fake News til livs.

Fake News er blevet et alvorligt problem. Det kan lede personer til at få en række forkerte opfattelser af det, de læser.

En del virksomheder arbejder kraftigt på at forhindre dette. BBC er en af dem, og for fremtiden vil deres indsats også komme til syne på skolebænken.

BBC har nemlig besluttet sig for, at det for fremtiden skal være muligt at undervise børn i at spotte Fake News.

BBC vil selv sørge for undervisningen ved at sende egne ansatte ud til forskellige skoler. Her skal de lære børn at spotte Fake News, samt lære børn at tænke mere kritisk, når de giver sig til at læse nyheder på internettet.

BBC har uden tvivl valgt en interessant tilgang til problemet omkring Fake News. Spændende bliver det at se, om andre virksomheder vælger at følge trop.