AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-23 12:25:03

Bekræftet: Assassin’s Creed på vej som tv-serie

Assasin's Creed-filmen fik aldrig den formodede succes. Nu ser det ud til, at næste forsøg bliver som tv-serie. Tiden vil vise, om det er den rigtige vej at gå.

Ubisoft fik i høj grad hypet Assassin's Creed-filmen. Alligevel formåede den aldrig at leve op til de mange forventninger.

Skuffelsen over filmen har langt fra taget modet fra Ubisoft - tværtimod. Aymar Azaizia, der til dagligt fungerer som Assassin's Creed head of content, bekræfter nemlig, at der i øjeblikket bliver arbejdet på Assassin's Creed som tv-serie.

- Det er ligesom med filmen. Vi vil tage vores tid til at sørge for, at vi i sidste ende leverer noget, vi kan være stolte af. Men hvis der spekuleres i, om det er en del af vores fremtidsplaner (at lave en tv-serie, red.), så er svaret ja, udtaler Aymar Azaizia ifølge Ubergizmo.

Der er endnu ikke blevet meldt noget ud omkring, hvornår tv-serien forventes at få premiere, og hvem man vælger at lancerer den med. Et god bud er dog Netflix, der i dag synes at være det mest populære valg, når det kommer til tv-serier.