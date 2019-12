AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-12 10:23:20

Beyerdynamic smider Xelento Wireless på butikshylderne

Det er ikke altid, at man får kvalitet på høretelefoner. De nye Xelente Wireless fra Beyerdynamic er den helt klare undtagelse.

Der er verden over en stigende efterspørgsel på trådløse høretelefoner. Beyerdynamic er de seneste til at efterkomme denne.



Virksomheden har løftet sløret for et par nye trådløse høretelefoner. De går under navnet Xelento Wireless.



Xelento Wireless er en model, der er afhængig af Bluetooth for at oprette forbindelse til smartphones, tablets og computere.



Hvis du ikke er vild med den trådløse version, så er det dog også muligt at gøre brug af 3,5mm tykt kabel. Det følger med i købet.



Xelento Wireless menes at kunne holde strøm i 5-6 timer, hvorefter der er brug for en ny opladning.



Beyerdynamics nye høretelefoner er langt fra billige. De koster intet mindre end 1.199 dollars.