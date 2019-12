AUTHOR :

2017-07-27

Biler som elektroniske robotter?

Førelæse biler forskes der allerede voldt i, og flere modeller ses allerede på aflukkende områder.

Der er desværre mange færdselsuheld, der skyldes menneskelige fejl. Det prøver man at undgå ved at udvikle bilernes elektroniske udstyr, så det kan hjælpe billisten så godt som muligt under kørslen og derved undgå at billisten forårsager eller bliver involveret i en ulykke.

Selvkørende biler



Elbilfabrikanten Tesla er gået hele linen ud ved at udvikle en bil, der kan køre selv! Ved at placere kameraer 8 steder hele vejen rundt på bilen, giver det et udsyn til omgivelserne på 360 grader. Udsynet virker op til 250 m væk. I samarbejde med de 8 kameraer er 12 ultrasoniske opdaterede sensorer, som skal opdage de objekter – bløde såvel som hårde – der kan være omkring bilen. Den selvkørende bil har også en radar, der vender fremad. Radaren kan både se igennem tåge og tæt regn. Derudover kan den frem under de biler, der kører foran opfatte opbremsninger og dermed bremse op og undgå at blive involveret i f.eks. et harmonikasammenstød. Det kræver en opdateret og kraftig kørecomputer at holde styr på al denne elektronik.



Den ”intelligente” bil

Den nye selvkørende bil har en hel række af smarte funktioner. F.eks. er det muligt at få bilen til at køre hen til dig ved hjælp af din smartphone. Bilen vil selv finde frem ligegyldigt, hvor den er parkeret. Bilen kan ligeledes selv tjekke din kalender og finde frem til din næste destination. Ved målet skal du selvfølge ikke tænke på parkering, det sørger bilen selv for. Bilens kameraer kan genkende skilte som f.eks. dem på handicap parkeringspladser, så den ikke ender med at holde ulovligt.



Validering af selvkørende biler

Autopilotsystemet i de selvkørende biler skal dog igennem en ekstensiv validering før bilerne for alvor får lov at køre rundt selv. Der er ligeledes nogle lovændringer, der skal på plads før du kan lade din bil køre alene gennem landet for at hente én. Men teknikken er der, og det er bare et spørgsmål om tid, før vi alle kører rundt i selvkørende biler.



Men indtil da

Indtil selvkørende bliver en del af vores hverdag installeres, der mange elektroniske hjælpemidler i nye biler, i et forsøg på at undgå ulykker. EU-kommissionen har haft stor fokus på det de kalder ”intelligent car initiative”, som netop skal reducere antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken. Her er der bl.a. fokus på at evaluere avancerede sikkerhedssystemer og deres evne til forebyggelse af ulykker.



Elektroniske øjne

Der er gang i udviklingen af ”elektroniske øjne”, som kan hjælpe med at få bilen sikkert frem gennem trafikken. De elektroniske øjne er kameraer og sensorer tilsvarende dem på den nye selvkørende Tesla. Men de udvikles altså også til almindelige biler. Eksempler på systemer med ”elektroniske øjne”, der er på markedet, er f.eks. de fartholdersystemer, som har en indbygget overvågningsfunktion i forhold til afstanden til den forankørende bil. ”Linjevogter” systemerne og blindvinkelalarmen er ligeledes et eksempel på ”elektroniske øjne”.



Sikkerhedsseler

Der findes nye biler, hvor sikkerhedsselerne arbejder sammen med det andet elekroniske sikkerhedsudstyr i bilen. Dvs. at sikkerhedsudstyret opdager, hvis der bremses hårdt op i forbindelse med en ulykke, eller hvis bilen skrider ud. I det tilfælde vil selerne strammes på forhånd altså inden bilen rammer ind i noget eller ruller rundt. Nogle avancerede biler rejser ligeledes ryglænene til den vinkel, der er mindst skadelig ved kollisioner samt lukker vinduer og soltag.



Bremseassistent

Hvis bilen er udstyret med en bremseassistent registreres det, hvis bilens fører træder hårdt og hurtigt på bremsen. Så får bremseassistenten aktiveret ABS-bremserne ved hurtigt at øge trykket på bremsen til det maksimale. Ofte får billisten nemlig ikke trykket hurtigt nok på bremsen i en ulykkessituation. Med en bremseassistent kan ulykker dermed afværges.



ABS systemet sørger for at måle bildækkets rotation og bremse mens det holdes roterende, så det ikke skrider. Det gøres ved at lade bremserne i hurtigt tempo gribe og slippe om skiverne.