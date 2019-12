AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-22 00:18:53

Bill Gates med gæsteoptræden i The Big Bang Theory

Bill Gates er ikke ligefrem kendt for sine evner foran et kamera. IT-milliardæren skal ikke desto mindre medvirke i et afsnit af The Big Bang Theory.

Bill Gates er mange ting, men han er ikke skuespiller. Det er måske derfor, at han har valgt at sige ja til en gæsteoptræden i The Big Bang Theory.

Planen er, at Gates i næste måned skal medvirke i et afsnit, hvor seriens hovedkarakterer Sheldon, Howard, Rajesh og Leonard vil gøre alt for at møde deres store idol.

Gates skal i afsnittet spille sig selv. Det vides dog endnu ikke, om han kun kommer til at medvirke i en enkelt scene, eller om han er tiltænkt en mere omfattende rolle i det omtalte afsnit.

Gates kan med sin rolle skrive sig selv på listen over en række prominente gæsteoptrædener i The Big Bang Theory.

Listen inkluderer blandt andet navne som Elon Musk, Stephen Hawking, Steve Wozniak og Buzz Aldrin.