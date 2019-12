AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-07 12:38:12

Bitcoin Exchange NiceHash hacket - mister for $64 millioner

Med det massive løft i Bitcion kursen, som dagsdato er tæt på $15,000 mod $1,000 i januar tiltrækker Bitcoins opmærksomheden hos mange, og herunder ikke kun folk med venlige hensigter. Den eksplosive vækst er uden tvivl en af bevæggrundene til det seneste hackerangreb, som denne gang har ramt NiceHash. Bitcoins til en samlet værdi af $64 millioner er blevet stjålet fra det Slovensk placeret firma. Omregnet er der med dagens kurs tale om 4,700 BTC.



Angrebet har sat firma i standby, og deres website er stadig nede.



Nedenstående er en pressemeddelse fra firmaet.



“Importantly, our payment system was compromised and the contents of the NiceHash Bitcoin wallet have been stolen. We are working to verify the precise number of BTC taken. Clearly, this is a matter of deep concern and we are working hard to rectify the matter in the coming days. In addition to undertaking our own investigation, the incident has been reported to the relevant authorities and law enforcement and we are co-operating with them as a matter of urgency.”

Ifølge en ny rapport fra CoinDesk omtales de $64 millioner, men firmaet har ikke officielt meldt ud endnu.