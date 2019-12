AUTHOR :

Bitcoin kursen falder til $13.000 efter at være toppet på $20.000

Skulle man dække breaking news inden for Bitcoin verdenen, så kunne vi ikke lave andet på dagligt basis. Endnu en nyhed er tippet ind på mail, som denne gang ikke omhandler fremdrift, men derimod tilbagegang inden for kryptovaluta.

Tidligere på ugen brød Bitcoins det magiske grænse på $20,000, og udviklingen ser nu ud til at vende med dagens kurs på under $13,000, $13,467 for at være præcis på nuværende tidspunkt. Vi er stadig på et højt niveau set ud fra hvor 2017 startede ud omkring $1,000, og dermed stadig mange der gnider sig i hænderne over fortjenesten.



Faldet i kurs handler ikke udelukkende om Bitcoins da andre crypocurrencies er faldt med ned. Blandt Ethereum andet er faldet 27,4 procent, Litecoin med 29 procent, og altså også Bitcoin med hele 36,3 procent.



Det samlet fald i den alternative valuta, står for i alt $179 milliarder fra det totale beløb globalt, som dog stadig udgør $471 milliarder.