Bitcoin prisen blæser forbi $10,000 mærket

I starten af 2017 havde prisen på Bitcoin i prisleje af $1,000, og nu sætter cryptocurrency igen rekord ved at hoppe forbi et $10,000 mark, $10,069 for at være helt præcis

I starten af 2017 havde prisen på Bitcoin i prisleje af $1,000, og nu sætter cryptocurrency igen rekord ved at hoppe forbi et $10,000 mark, $10,069. Dette sker allerede dagen efter prisen på $9,000. Intet tyder på en stagnering. I starten af november ramte den alternative valuta $7,000, og ved udgangen af same måned, er prisen altså steget små $3,000, imponerende!

Et tilbageblik på cryptocurrency fronten startede 2017 med en pris på $1,000, $2,000 i maj og $3,000 i august. En mindre stagnering efter sommer, som resulterede i en eskalering i oktober til $5,000 og $7,000 i november, og nu kravler vi altså på $10,069 inden vi træder ind i julemåneden.

Det bliver spændende at følge udviklingen mod slutningen af 2017, og om vi ser en fortsat stigning i cryptocurrency kursen.



