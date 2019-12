AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-06 13:07:45

Bitcoin sætter ny rekord over, og er nu over $12,000 mærket

For en lille uge siden kravlede Bitcoins forbi $10,000, og nu har den populære cryptocurrency så ramt endnu en imponerende milepæl og er på nuværende tidspunkt på vej mod $13,000.

For en lille uge siden kravlede Bitcoins forbi $10,000, og nu har den populære cryptocurrency så ramt endnu en imponerende milepæl og er på nuværende tidspunkt på vej mod $13,000. Helt præcis er krypto kursen på $12, 701.55, så vi er vidne til et kæmpe hop I opretgående retning.

I januar peakede Bitcoins under $1,000, i maj omkring $2,000 og august hoppede den på 5,000. I starten af november toppede de på $7,000, og nu er krypto kursen på $12, 701.55 og på sikker kurs mod 13,000!



Tidligere på ugen skrev vi om Europæiske regeringer vil ændre lovgivningen inden for Bitcoin og andre crypto currencies fra 2018 og et tiltag som meget vel kan have gjort cryptocurrency endnu mere populær.