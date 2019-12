AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-04 11:01:20

BlackBerry satser ikke mere kun på smartphones

Det skal være slut med kun at forbinde BlackBerry med smartphones. Virksomheden har derfor valgt at udvide deres horisont.

BlackBerry har offentliggjort, at de ikke længere vil stå for at lave deres egen hardware. Dette synes at være en god beslutning, fordi der nu er mulighed for at forbinde BlackBerry med andre produkter end blot smartphones.

BlackBerry har skrevet følgende i en officiel erklæring:

- Virksomheden leder nu efter ekstra produkter, spm kan inkludere tablets, medicinske apperater, hårde hvidevarer og andre smartpones.

Dette betyder grundlæggende, at BlackBerry har tilladt deres brand at blive koblet på alle slags hardware-produkter.

BlackBerry var tidligere kendt som Research in Motion. Det er en canadisk telekommunikationsvirksomhed med hovedsæde i Waterloo, Ontario, Canada. De har primært stået for at designe, producere og sælge trådløse løsninger på markedet for mobiltelefoni.