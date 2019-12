AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-12 02:30:00

BlizzCon 2018 finder sted i november

BlizzCon er hvert år et af gaming-miljøets absolutte højdepunkter. Sådan forholder det sig også i år, hvor BlizzCon 2018 vil finde sted i november.

BlizzCon 2018 kommer til at løbe fra den 2. til den 3. november. Dette er netop blevet bekræftet af Blizzard.

Blizzard har også bekræftet, at billetsalget til eventet starter den 9. maj og slutter tre dage senere.

BlizzCon er et gaming-event, som Blizzard plejer at bruge som platform for lanceringer af kommende spil og nye opdateringer på nuværende spil.

Diablo 4 er et af de spil, som de fleste gamere forventer at få noget mere at vide om under dette års BlizzCon.

Flere analytikere har forudsagt, at Diablo 4 ankommer i 2020. Det skal blive spændende at se, hvorvidt Blizzard vælger at bekræfte dette eller ej, når Blizzcon 2018 skydes i gang.