AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-04 11:41:00

Blizzards medstifter Mike Morhaime træder tilbage efter 27 år

Mike Morhaime, co-founder af Blizzard Entertainment træder tilbage efter 27 år som præsident med omgående virkning.

Mike Morhaime, co-founder af Blizzard Entertainment træder tilbage efter 27 år som præsident med omgående virkning.

Morhaime fortsætter dog ufortrødent som strategisk rådgiver, og World of Warcraft executive producer J. Allen Brack, tager over fra Mike Morhaime som øverste Chef/Præsident.

J. Allen Brack er ikke ny mand i firmaet, og har gennem 12 år været chef for World of Warcraft holdet

Sammen med Brack, bliver deres chief development officer, Ray Gresko og Blizzard co-founder Allen Adham, en del af deres fremtidige ledelsesteam.

Blizzard co-founder Mike Morhaime fortæller:

“I want to thank all of the talented and hardworking people at Blizzard for their dedication, creativity and passion,” said Morhaime. “It has been a privilege to lead this team. I’m also very grateful to Blizzard‘s player community for their support. ”

Morhaime var blandt medstifterne af Blizzard som Silicon & Synapse i 1991, og har siden 1998 fungeret som firmaets ”president. Fra 2007 og frem til 2018, har Morhaime indtaget rollen som CEO.

Morhaime har ligeledes fungeret som tovholder på populære titler som The Lost Vikings, alle tre Warcraft spil, de første to Diablo spil, det originale StarCraft og World of Warcraft spil.

Læs hele pressemeddelsen HER



Image kredit og kilde:

Blizzard