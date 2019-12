AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-27 08:59:42

Bose endt i retssag – sælger måske dine oplysninger

Så er det sket igen. Et firma samler oplysninger om hvad vi fortager os, og sælger det videre på nettet uden vores samtykke. Denne gang er det lydfirmaet Bose, der står for skud. Ifølge anklageren har Bose brugt deres gratis app ”Bose Connect” til holde øje med hvad du hører af musik, podcasts og andet du har afspillet fra din mobil, og så sælger det videre til 3. parter uden dit samtykke.

Nogen tænker måske: Jamen hvad kan folk få ud af hvad jeg lytter til? Mere end hvad man skulle tro faktisk, da din musiksmag og dit valg af podcasts fortæller blandt andet om dine indkøbsfaner og politiske holdninger.

Anklagen er rejst af en Kyle Zak, som har fået en advokat ved navn Christopher Dore til at føre sagen og håber at kunne sætte krav om en erstatning på flere millioner dollars.



Zak havde investeret i et par Bose QuiteComfort 35 og hentet appen, hvor han indtastede sit navn, mail og serienummer på headsettet, efter anbefaling fra firmaet for at “get the most out of your headphones”. Han finder senere ud af at oplysninger blandt andet er blevet solgt til firmaer som Segment.io.

På nuværende tidspunkt har Bose stadig ikke svaret på anklagerne, så vi glæder os til at hører mere om sagen hvis den udvikler sig.

Image credit: Bose