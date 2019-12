AUTHOR :

Boston Dynamics SpotMini robot fremvist

AI og robotteknologi er noget der fylder meget inden for teknologiens spændende verden. Gennem de sidste årringe, har vi mange robot-interesserede stiftet bekendtskab med robotter, der på næsten fuldmands-niveau vælter rundt, og mangler koordination i motorikken, når det kommer til at have nogenlunde styr det at bevæge sig elegant.



Nu er der dukket en video op fra Boston Dynamics, som er blandt verdens førende inden for robotteknologi. Videoen viser en af deres humanoid robotter, der nærmest laver et perfekt backflip, hvor både ynde og elegance kan føjes til. Samme Boston Dynamics, har også fornyeligt fremvist deres opgraderede firbenet Spotmini robot.



To recap Boston Dynamics was acquired by Google back in 2013 for an unknown price. SpotMini builds on the previous designs and now sports a sleek yellow casing to hide all its internal workings. The all electric quadruped robot has been designed for homes, offices and outdoor applications.



SpotMini is a small four-legged robot that comfortably fits in an office or home. It weighs 25 kg (30 kg if you include the arm). SpotMini is all-electric and can go for about 90 minutes on a charge, depending on what it is doing. SpotMini is the quietest robot we have built. SpotMini inherits all of the mobility of its bigger brother, Spot, while adding the ability to pick up and handle objects using its 5 degree-of-freedom arm and beefed up perception sensors. The sensor suite includes stereo cameras, depth cameras, an IMU, and position/force sensors in the limbs. These sensors help with navigation and mobile manipulation