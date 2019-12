AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-04-06 17:13:14

Bredbånd – trådløs eller kablet forbindelse?

Ofte kommer der tvivlsspørgsmål, når valget skal foretages mellem kablet eller trådløs i husstanden, og i dag findes der trådløse stander, der fint følger med de kablet version i mange tilfælde.

I takt med, at verden bliver mere og mere onlineorienteret, er der visse dataelementer, som efterhånden er at betragte som essentielle. F.eks. det, at have solidt og hurtigt bredbånd.



Bredbånd anno 2017

Der er efterhånden ikke meget forskel på, om du har den ene eller den anden internetudbyder. Bredbånd er blevet så hurtigt, at det næsten kun er et spørgsmål om, hvilket firmanavn, der står som afsender på dine fakturaer. Men én ting er, at du kan få en 100 Mbit forbindelse, noget ganske andet er, om du kan bruge den til noget, eller om du er limiteret af gamle kabler og/eller andre forstyrrende elementer, der dræner dit bredbånd for fart.



Test din internetforbindelse

Hvis du vil vide, hvor meget bredbånd du får for pengene, så skal du prøve at foretage en hastighedstest af din internetforbindelse. Der findes mange steder, du kan gøre det, men en af de bedre og meget nemme, finder du HER



Lad være med at spænde ben for dig selv

Når du skal teste dit bredbånd, så er det meget vigtigt, at du ikke spænder ben for dig selv. Derfor skal du huske, at udføre testen korrekt. Det vil i praksis sige, at du skal tilslutte din computer direkte – med ethernet kabel til din router, og slukke for computerens trådløse forbindelse. På den måde sikrer du, at det reelt er den kablede forbindelse, der måles på – og da trådløst bredbånd (endnu) ikke er ligeså kraftfuldt som en kablet forbindelse, er det den kablede der bør være dit udgangspunkt.



Én internetforbindelse til mange enheder

Når du har tilsluttet din computer direkte til routeren og slukket for den trådløse forbindelse, skal du lige tjekke, om der er andet i nærheden, der bruger af dit bredbånds båndbredde. Det kunne f.eks. være mobiltelefoner, tablets, andre computere i hustanden eller måske dit TV eller din TV boks?

Ved at slukke for alle disse enheder, får du et mere retvisende billede af, om du reelt får den bredbåndshastighed, som du betaler for.

Sagen er nemlig den, at det gør langt de færreste. Og det skyldes, at signalet der potentielt kunne modtages, skal igennem en masse kabler og grej, som alle æder et større eller mindre stykke af hastighedskagen.



Men hvis du oplever, at dit internet er langsomt, så kan det sagtens skyldes, at TV’et kører og at det trækker markant mere power ud af forbindelsen end du havde forestillet dig. Man kan selvfølgelig sige, at alle dine komponenter sandsynligvis er tændt det meste af tiden, så hvorfor skal de ikke være det, når du laver en måling? Det skal de ikke, fordi det ikke giver et retvisende billede af, hvad din internetudbyder sender i din retning, men i langt højere grad et billede af, hvad du selv forbruger i hustanden.



Du kan jo evt. prøve at lave flere tests, så du ved hvordan din internetforbindelse påvirkes af de respektive terminaler som f.eks. Wi-Fi på telefonen, iPad’en eller dit TV.

Du vil blive overrasket over, hvor meget de enkelte komponenter hver i sær trækker.