AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-07 21:43:21

Broadcom byder for sidste gang på Qualcomm

Det er sidste udkald, hvis en handel mellem de to giganter skal blive en realitet.

Det er sidste udkald, hvis en handel mellem de to giganter skal blive en realitet.

Qualcomm afslog for nyligt et tilbud på 105 milliarder dollars fra Broadcom. Sidstnævnte er dog så opsatte på at erhverve Qualcomm, at man er vendt tilbage med et nyt et af slagsen.

Det nye tilbud lyder på intet mindre end 121 milliarder dollars, og det er det sidste fra Broadcoms side.

Qualcomm har bekræftet, at man har modtaget tilbuddet, samt at man i øjeblikket bruger tiden på at gennemgå det.

Investorer vil uden tvivl bruge den kommende tid på at holde et vågent øje med Qualcomms endelige svar.

Der vil være tale om den største tech-aftale nogensinde, hvis de to parter skulle ske at blive enige om en handel.