AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-24 20:18:49

Broadcom overvejer at øge bud på pr. Qualcomm-aktie

Broadcom har en åbenlys massiv interesse i at købe sig ind i Qualcomm, og den ser ikke ud til at høre op lige foreløbig.

Broadcom valgte tidligere på måneden at byde 70 dollars pr. Qualcomm-aktie. Et par dage senere vendte Qualcomm tilbage med et afslag.

Broadcomm synes dog langt fra at have opgivet deres købelyst, da man for øjeblikket forbereder sig på at vende tilbage med et forbedret bud. Det melder Reuters.

Reuters mener også at vide, at Broadcom har påbegyndt samtaler med flere forskellige Qualcomm-aktionærer.

Det er stadig uklart, hvornår det nye bud vil blive sendt afsted. Broadcom prøver dog helt bevidst presse Qualcomm til at genoptage forhandlingerne.

En del af Qualcomms aktionærer har indikeret, at de vil overveje at sælge for et bud på 80 dollars pr. aktie.