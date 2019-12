AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-15 13:52:42

Broadcom smider håndklædet i ringen

Qualcomm bliver ikke solgt til Broadcom. I hvert fald ikke lige foreløbig. Den har den amerikanske regering sørget for.

Det måtte ske på et tidspunkt. Broadcom har endelig valgt at opgive et muligt køb af Qualcomm.

- Selvom vi er meget skuffede over resultatet, så vil Broadcom affinde sig med det. Broadcom vil fortsætte med at bevæge sig fremad, og vi vil også vores planlagte møde med aktionærerne den 23. marts 2018. Broadcoms bestyrelse og ledelse sætter stor pris på den opbakning, som der er blevet givet fra Qualcomm og Broadcoms aktionærer igennem hele processen, lyder det i en erklæring fra Broadcom.

For dig der først nu hører om Broadcoms interesse i at købe Qualcomm, så er det en interesse, som har været der længe.

Qualcomm var til at starte med afvisende over for et salg, men nåede siden hen at åbne mere og mere op for muligheden.

Den amerikanske regering sørgede dog forleden for at gøre en handel umulig. Det gjorde den ved at beslutte sig for at blokere fremtidige bud fra Broadcom.