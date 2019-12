AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-13 19:10:11

Budkrig om jobansøgning fra Steve Jobs

Hvis en ting enten har tilhørt eller er lavet af Steve Jobs, så er den som regel i høj kurs. Det gælder også noget så simpelt som en jobansøgning.

En jobansøgning er for langt de fleste mennesker ikke andet end et stykke papir, der har til opgave at sikre et job. En jobansøgning fra Steve Jobs er dog meget mere end det.

Steve Jobs skrev i 1973 en af sine første jobansøgninger, og den er nu blevet sat til salg på en auktion fra RR Auction.

Den omtalte auktion vil være aktiv frem til torsdag. Det højeste bud lyder lige nu på intet mindre end 50.000 dollars, hvilket svarer til 300.000 kroner.

Kun tre år efter ansøgningen lykkedes det Steve Jobs at få stablet Apple Computer på benene. I dag går virksomheden blot under navnet Apple.

Apple har siden da vist sig som en afgørende spiller for teknik-industrien, der må siges at have gennemgået en markant revolution over årene.