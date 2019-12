AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-03 12:57:08

CES 2018: Hvad kan vi forvente fra verdens største tech event

Skulle det været gået din tech-snude forbi, så er CES 2018 lige om hjørnet i Las Vegas. Elsker du hardware og finurlige gadgets , så kan vi glæde dig med Tweak.dk er på pletten til at dække dit sulten nørd gen.

Skulle det været gået din tech-snude forbi, så er CES 2018 lige om hjørnet i Las Vegas. Elsker du hardware og finurlige gadgets , så kan vi glæde dig med Tweak.dk er på pletten til at dække dit sulten nørd gen.



Det kommende wall-to-wall tech event i Las Vegas, Nevada, USA, løber af staben fra 9-12 januar, begge dage inkluderet, og hypen startede for flere uger siden og mange mener CES 2018 sætter ny rekord mht. antal besøgende og antallet af gæstende producenter og andet godtfolk.

Men hvad kan vi rent faktisk se frem til. Tweak.dk deltager i en række forud aftalte møder, hvor vi skal fremvises en bunke af kommende nye produkter og teknologier, og ellers går turen rundt på egen hånd i den stramme tidsplan vi har lagt forud for eventet. Den spartane fritid skal bruges til selv at opsnuse spændende ting, som vi via video, tekst og billede, kan præsentere for Jer på Tweak.dk, YouTube og andre sociale medier.



Hvad kan vi forvente præsenteret på CES 2018?

Consumer Electronics Show started tilbage i 1967, og der for kan CES i 2018 fejre 50 års jubilæum

Sidste år bød CES 2017 på alt fra minicomputere, robotter, biler spækket med teknologi, nye smartTV, finurlige gadgets, og produkter vi slet ikke havde hørt omtalt forud for eventet. Her stjal især Toyota, Chromebooks fra Samsung, add-ons til HTC Vive, kameraer fra Panasonic, højtalere fra LG blandt andet rampelyset, og mon ikke 2018 bliver på en farvelade af samme skuffe.



Blandt de største aktører på CES 2018 finder vi:



Google – Her forventer vi en kæmpe messestand, og især bliver fokus på Google Pixel 2 og Pixel 2 XL sammen med deres Home Mini og Daydream View VR headset. Mon ikke også de gemmer på et par overraskelser i ærmet, som er undsluppet pressen søgelys.



Vanen tro deltager Samsung, som en af de helt store fisk i CES vandet. Rygterne vil Samsung pakker tasken med Samsung Galaxy X, firmaet første officielle bøjelige smartphone, som flere gange er poppet frem, og som Tweak selv har skrevet om tidligere. Der gættes også på en fremvisning af kommende Samsung Galaxy S9 med en Snapdragon 845 monteret.



Sony - Sony vil uden tvivl have fokus på AV delen på CES, så her forventer vi et menukort af audiophile headphones sammen med deres nye Bravia TV serie. Sony prøver vi at skabe plads til i den pressede kalender. Ellers vil vi via vores CES nyhedsstrøm dækker med billeder og tekst som vanligt.



En anden TV producent, LG, forventes også at fremvise deres nye 88 tommers 8K OLED TV, som er producentens tyndeste OLED TV til dato. LG vil sikkert også benytte muligheden for at showcase smarte enheder til hjemmet og andre gadget inden for lyd.



Dell har forud for CES proklameret ankomst af en ny Dell XPS 13, og CES vil sikkert blive stedet, hvor Dell afslører alle specs for Dell XPS 13 i 2018 kælder samt priser og officiel releasedato.

Generelt, er CES ofte spækket med nye fancy fjernsyn, og 2018 bliver ingen undtagelse, hvis vi kigger ind i spåkuglen. Her vil især 4K og nyeste 8K TV nok fylde nyhedsbilledet. Her vil vi især drukne i informationsoverload fra Sony, Panasonic, Samsung og LG for at få nævnt deres produkter i vores nyhedsstrøm fra CES. En del af informationsstrømmen vil uden tvivl også indeholde High Dynamic Range (HDR) sammen med Dolby Atmos, som mange dømmer som et af 2018 buzzwords.

Sidste år så vi mange fremvisninger og nyheder om VR, og 2018 bliver nok ingen undtagelse i forbindelse med blandt andet HTC eller/og Oculus, og generelt vil messen sikkert også ose af VR, AR gadgets og Windows 10 Mixed Reality headsets.



Flere medier peger i retning af Mirage Solo with Daydream, som en af de helt store nyheden inden for denne grem af tech familien. Mirage Solo with Daydream stiller ikke krav om tilkobling af en smartphone eller andet, da alt er integreret i headsettet.



Smartphones plejer også at tage en del af rampelyset, men her vild et især være Mobile World Congress, som benyttes som udstillingsplatform for nye smartphones g relateret gadgets. Dog vil Qualcomm og deres nye Snapdragon uden tvivl komme frem på bordet, og selvsamme producent forventes også at fremvise deres nye next-gen 5G teknologi ved samme event.

Mon ikke Snapdragon 845 bliver flashet i Samsung Galaxy S9?



Med blikket vendt mod det mobile marked, så benytter laptop producenterne sikkert også muligheden for at fremvise lidt lækkerier. Her bliver vi uden tvivl fremvist produkter fra Samsung, Acer, Asus, HP og Razer, og CES kunne meget vel blive stedet, hvor ”det nye buzzword”, 2-in-1s og tablet-laptop hybrids bliver holdt varm. Her omtales der helt nye højder, hvad angår muligheder inden for mobile kæmper, som der gættes på 2-in-1s bliver.



En lille outsider som Wearables, skal nok også høje højt under CES 2018, og efterhånden finder producenternes gadgets snart indpas overalt, hvor tøj, sko, hatte m.v. også bliver en fast del af vores hverdag.



Vi kan ikke nå alle gennem, men vi gør vores til, at vi når så meget det er muligt på CES 2018 messen. Vi dækker med en mand på stedet med kamera, som er sat en bunker møder i vente. Blandt mange kan nævnes, Corsair, NVIDIA, AMD, Cooler Master, Gigabyte, MSI, EVGA og mange flere.



På vegne af Tweak.dk byder vi Jer inden for til CES 2018 fra 9-12 januar 2018 på Tweak.dk og vores sociale medier. Sørg for at følge os på vores YouTube kanal, hvor meget af underholdningen finder sted,