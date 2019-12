AUTHOR :

CES 2019 - Tweak.dk besøger Corsair

Corsair sparkede gang i anden dagen for os her på CES 2019 med deres presseevent, hvor de løftede sløret for nogle af de nyheder de bringer med til bordet i år.

Det var dog ikke alt hvad de har med af nyheder, og vi har stadig et besøg i deres reele stand til gode, hvor der er meget mere nyt.



Corsair har i år 25 års jubilæum, så de har efterhånden en del år bag sig på markedet for PC hardware, og det blev naturligvis også lige nævnt i dag, da Corsairs grundlægger, Andy Paul åbnede ballet.

Den første nyhed de havde med byggede videre på deres event sidste år på CES, hvor de åbnede op for deres serie af trådløst gaming tilbehør med deres K63 tastatur og deres Dark Core mus.

I år byggede de videre på samme koncept, da de præsenterede en ny trådløs teknologi, der kommer til at danne grundlaget for deres trådløse enheder.

Der er tale om deres Slipstream teknologi, som sikre bedre trådløs forbindenser, som både er hurtigere og med længere rækkevidde end tidligere.

Corsair omtaler rækkevidde op til 20 meter og en 0,5 milisekunders responstid.

Det eneste produkt med den nye teknologi som de havde med i dag, var deres Harpoon Wireless mus, som kommer ind med en vægt på under 100 gram og en batterilevetid på omkring 60 timer.

Men vi ser naturligvis nærmere på den nye Slipstream teknologi, når vi får Harpoon og andre produkter med den nye teknologi imellem hænderne på redaktionen efter CES 2019 pakkes sammen.

Næste punkt på dagsordenen var en opdatering af Corsair One systemerne, som kom på markedet sidste år. Der var i alt tre nye maskiner i den opdaterede familie med på fremvisningen. Fælles for dem alle sammen var at de var i samme kompakte formfaktor som sidste generation.

De var dog lavet med en målsætning om at få nye og stærkere komponenter ind i samme størrelse uden at det skulle koste på køling eller lydniveau.

Nederst i stakken af produkter, er den nye Corsair One i140, som kommer med en 9700K CPU, RTX 2080 grafikkort, 32 gigabytes RAM og 480 M.2 NVMe SSD kombineret med en 2 terabytes harddisk.

Alt er mast ned i den kompakte Corsair One kasse, og kan med den optimeret køling, ifølge Corsair, holdes med temperaturer, der for CPUen topper omkring 65 grader og for grafikkortet op 59 grader.

Storebror i160 er samme konfiguratioen bortset fra at CPUen er opgraderet til en 9900K og grafikkortet er opgraderet til et RTX 2080ti kort.

Topmodellen rettet imod det professionelle marked. Corsairs Pro i180 som kommer med en Intel i9-9920X CPU på X299 platformen sammen med et RTX 2080 Ti kort, 32 gigabytes quad channel RAM og 960 gigabytes NVMe M.2 SSD lager.

I det hele taget ret imponerende hardware at få presset ind i den så lille formfaktor.

Til at runde Corsairs nyheder af, præsenterede de deres nyeste tiltag inden for RGB LED lys. Det er ikke nogen hemmelighed, at Corsair er vild med RGB, og det har også drevet deres seneste udvikling.

Kort fortalt er det et totalt redesign af RGB LED som vi kender det til brug i PC. Deres nye Capellic LED, reducerer størrelsen markant med en størrelse på kun 0.2 mm3 i forhold til de 2,8 mm3, som vi kender fra nuværende LED dioder.

Det betyder at de kan lyse omkring 60% kraftigere mens de er omkring 60% mere energieffektive, og holder op i mod 40% længere end nuværende dioder.

Det var imponerende at se hvor små de nye Capellix dioder egentligt er.

Corsair havde et eksempel med, hvor de havde 100 af de nye dioder placeret på et område, der ikke var meget større end min tommelfingernegl. Sammenliget med en normal LED diode, som vi kender dem fra i dag, som var massive ved siden af de nye.

Det første produkt fra Corsair med de har nye dioder, var en opdateret udgave af deres Dominator Platinum RAM, som ud over det nye lys, også kommer med et nyt ydre look.

De mere energieffektive RGB LED dioder betyder også, at mere af strømmen kan bruges på at give et effektivt RAM modul, så de nye Donimator Platimun vil kunne fås helt op til 4800 MHz og er ude i februar.



Det var lidt af de ting som Corsair havde med til bordet i dag, men som sagt så har de mere i vente, når vi senere på ugen besøger deres stand her på CES.

