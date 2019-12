AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-09 15:38:30

CES 2019. Samsung fremviser deres Digital Cockpit platform på CES

Las Vegas er udstillingsplatform for Samsungs nye Digital Cockpit platform, som er et digital cockpit udiklet i samarbejde med Harman.

I nedenstående video gennemgår de nogle af de features og funktionaliteter det nye 2019 Samsung Digital Cockpit, som blandt andet understøtter Samsungs Bixby digital assistent.

Kilde: Samsung

Samsung fortæller:



For 2019, the Digital Cockpit has increased the number of displays from three to six, delivering tailored infotainment options to more of the car’s passenger. In addition to a new, independent

Passenger Display, two Rear Seat Displays also have been added, allowing passengers in both the front and rear to enjoy personalized contents that will keep them entertained during their travels.

The Driver Monitoring System (DMS) and Occupant Monitoring System (OMS) are able to recognize registered drivers and passengers, adjusting the environment – such as screen settings and seat position – to provide an experience personalized to their tastes.

Billede & Kilde

Samsung