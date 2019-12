AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-09 11:13:01

CES 2019: HP lancerer mere end 10 nye produkter til CES

HP har netop lanceret en lang række produkter på CES 2019 i Las Vegas – sammenlagt er der tale om mere end 10 nyheder.

De nye enheder er designet til de mange anderledes måder, som vi bruger teknologi på i dag, både når det kommer til underholdning og arbejde og indeholder i mange tilfælde lyd fra danske B&O.

HP’s seneste serie af produkter har noget for enhver smag og behov.

Tweaks dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Besøg Plantronics og se deres brede udvalg af headsets til både professionelt brug og gaming.

Det gælder både, når det kommer til forbedrede muligheder for at arbejde sammen, dele oplevelser med venner og familie eller konkurrere mod andre online. Nyhederne inkluderer blandt andet den kæmpestore OMEN X Emperium 65-tommer gamingskærm med indbygget soundbar, opgraderede Chromebooks, en række nye enheder i HP’s Elite-serie målrettet erhvervssegmentet og meget andet.

Nedenfor kan du læse mere om de mange nye HP produkter lanceret på CES-messen:

Gaming:



HP udvider den populære OMEN-familie af gamingprodukter til e-sportsentusiaster og fritidsbrugere med en helt ny dedikeret gamingskærm i storformat og opdateringer til to af deres bedstsælgende OMEN-computere:

• OMEN X Emperium 65” Format Gaming Display med NVIDIA G-SYNC® HDR er en massiv gamingskærm med en opdateringshastighed på hele 144 hz. Skærmen er lavet til de seriøse gamere, der gerne vil konkurrere i et større format end en traditionel gamingskærm kan levere. Udover dens unikke format bliver den også leveret med en integreret soundbar for at sikre den bedst mulige spiloplevelse.



• OMEN 15 Laptop får nu adgang til NVIDIA’s GeForce RTX™ 20-series grafikkort, der giver forbrugerne en helt ny måde at opleve gaming på farten samt mulighed for at tilvælge 802.11ax Wi-Fi, som tilsammen skaber en bærbar computer, der er rustet til fremtidens spil.



• OMEN Obelisk Desktop kan nu fås med op til 64GB HyperX® hukommelse, mulighed for NVIDIA® GeForce RTX™2080Ti grafik og 9. Generation Intel® Core™ i9-9900K CPU, Dual SSD w/ RAID0 og flydende afkøling.



Erhverv:

Måden som virksomheder opererer på, ændrer sig hele tiden i takt med, at flere ansatte arbejder uden for kontoret og bruger deres arbejdscomputer til private formål. Det øger også kravene til sikkerhed, og gør det vigtigere end nogensinde før at beskytte medarbejdernes enheder, identitet og data.

Derfor lancerer HP nu også en række nyheder til professionelle brugere:

• HP Sure View, den unikke teknologi, der giver brugere adgang til en integreret privacyskærm, bliver opdateret til tredje generation, og beskytter nu endnu bedre mod visuel hacking i fx fly, tog eller andre steder, hvor man ikke vil have sidemanden til at kigge ind over skulderen.



• HP EliteBook x360 830 G5 er en af erhvervsmarkedets mest alsidige enheder, som med sin vendbare funktion giver ansatte flere muligheder for at arbejde på farten.



• HP EliteDisplay E243p Sure View Monitor indeholder en integreret privacyskærm, der gør det muligt at arbejde med private og følsomme opgaver i offentlige rum.



• HP EliteOne 800 AiO G5 er HP’s første All-in-One computer med indbygget privacyskærm, der leverer kraftfuld grafisk ydeevne i en kompakt enhed med et slankt design.

Skærme:



• HP Pavilion 27 Quantum Dot er en Quantom Dot skærm med mere end en milliard synlige farver.

• HP Pavilion 27 FHD tilbyder en bred vifte af unikke funktioner, herunder indbygget lyd fra B&O og pop-up privacyskærm.

• HP Pavilion 32 QHD er en dynamisk skærm med QHD-opløsning og brede betragtningsvinkler.

Chromebooks:

• HP Chromebook 14 er designet med den nyeste teknologi for at skabe en unik underholdningsoplevelse med AMD A4 og A6 processorer, integreret Radeon R4/R5 grafik og to højtalere med lyd fra danske B&O.

• HP Chromebook x360 14 G1 kombinerer sikkerhed og styring af IT-ressourcer med brugervenligt design og ydeevne. Denne Chromebook er den første fra HP, der understøtter Intel® Core ™ i7-processor samtidig med, at den leverer flydende videoopkald med mulighed for at bruge flere faner, apps og medier på samme tid, mens lyden leveres af B&O.

Pris og tilgængelighed



• Pavilion 27 Quantum Dot Display forventes at være tilgængelig fra marts til en startpris fra ca. 2.799 DKK.

• HP Pavilion 27 FHD Display er tilgængelig nu til en startpris fra ca. 2.150 DKK.

• HP Pavilion 32 QHD Display forventes at være tilgængelig fra februar til en startpris fra ca. 2.999 DKK.

• HP EliteBook x360 830 G5 forventes at være tilgængelig i april. Priser annonceres tættere på lancering.

• HP EliteDisplay E243p Sure View Monitor forventes at være tilgængelig i marts. Priser annonceres tættere på lancering.

• HP EliteOne 800 G5 AiO forventes at være tilgængelig i juli. Priser annonceres tættere på lancering.

• OMEN X Emperium 65 med integreret soundbar forventes at være tilgængelig i marts til en startpris fra ca. 31.999 DKK.

• Den opgraderede OMEN 15 Laptop forventes at være tilgængelig i februar til en startpris fra ca. 10.999 DKK.

• Den opgraderede OMEN Obelisk Desktop forventes at være tilgængelig i marts til en startpris fra ca. 5.199 DKK. Pris afhænger af konfiguration.

Billeder & Kilde

HP