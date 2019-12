AUTHOR :

CES 2019: Kia’s AI bil tilpasser interiøret til passagerens følelser

Bilproducentens AI-baseret R.E.A.D. System er på programmet på CES 2019. Real-time Emotion Adaptive Driving System, eller R.E.A.D, bliver en del af Kia’s fremtidige bilproduktion, og på CES 2019 fremviser KIA en kabine, som er i stand til at tilpasse passagerernes følelser ved hjælp af sensorer, som aflæser ansigtsudtryk, puls og elektrodermal aktivitet. Baseret på disse aflæsninger, er R.E.A.D. Systemet i stand til at personliggøre kabinens interiør og tage hensyn til alle fem sanser.



”Part of the system also includes music-response vibration seats, which match seat vibrations to the frequencies of whatever music is being played in the cabin. The seats can also provide massages and haptic alerts connected to the vehicle's driver-assist system”



Med på CES 2019 har KIA også deres V-Touch -- gesture control technology, som drager nytte af 3D kameraer, som tracker øje og finger bevægelser, og den vej åbner for muligheden for at kontrollere in-car features som lys, aircondition og underholdningssystemer, som radio, GPU med videre uden brug af fysiske knapper eller touchscreens.



"Kia considers the interactive cabin a focal point for future mobility, and the R.E.A.D. System represents a convergence of cutting-edge vehicle control technology and AI-based emotional intelligence," Hyundai Motor Group's head of research and development, Albert Biermann, said in a statement. "The system enables continuous communication between driver and vehicle through the unspoken language of 'feeling', thereby providing an optimal, human-sense oriented space for the driver in real-time"

