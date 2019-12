AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-11 13:27:27

CES 2019: MSI Trident X PC udstyres med NVIDIA GeForce RTX 2080

MSI er naturligvis også at finde på CES 2019 selvom de er gået lidt stille med dørene. I indeværende uge, har MSI annonceret en nye serie af kompakte PC systemer, som udstyret med nyeste GeForce RTX 2080 grafikkort.

I indeværende uge, har MSI annonceret en nye serie af kompakte PC systemer, som udstyret med nyeste GeForce RTX 2080 grafikkort. Den forholdsvise kompakte form factor MSI Trident X består af, understøtter op til Intel Core i9-9900K processor og NVIDIA Geforce RTX 2080 med 11GB dedikeret hukommelse.



Den komplette liste af specifikationer på MSI Trident X desktop PC består af:



– 9th Gen Intel® Core™ i9-9900K / i7-9700K processor

– Windows 10 Home

– GeForce RTX™ 2080 Ti / 2080 / 2070 graphics

– 10 liters in size, the most compact gaming desktop

– Silent Storm Cooling 3

– Support 4K gaming experience

– Tempered Glass Side Panel

– Easy upgrade

– Compact, light weight and easy to transport case

– Nahimic 3 Audio Enhancer

– Mystic Light RGB LED design, customize your look

– Enrich your experience with included MSI software

Vil du yderligere en tand ned i form faktor, har producenten også annonceret MSI Infinite S. Sammenlignet med MSI Trident X maskinen med 15,6 x 15,1 x 5,1, kommer MSI Infinite S med 13,7 x 9,6 x 5 dimensioner.



MSI Infinite S kommer på markedet i andet kvartal og MSI Trident X i første kvartal 2019.

Prisen er ukendte.

