PUBLISHED : 2019-01-03 11:23:38

CES 2019: Nutidens SMART TV er ikke nødvendigvis smarte

Mange af de såkaldte smarte tv'er på markedet i dag, er ikke nødvendigvis "smarte". De kommer med et væld af funktionaliteter som understøttelse af apps, surfe på internettet og muligheden for at spille spil, men groft skåret ind til benet, er der stadig tale om en TV. Dette ønsker LG at ændre på med deres kommende 2019 SMART tv'er.



Annonceringen kommer forud for CES 2019, hvor LG har løftet sløret for deres nye flagskibs modeller, som designes med deres ThinQ AI, som sammen med en intelligent processor og en deep learning algoritme, skal gøre deres produkter smartere end nogensinde.



Ifølge LG, vil integrationen af AI betyde, at tv'et vil kunne analysere kildens indhold og omgivelsesforhold for at tilbyde bedre billed- og lydkvalitet.



Integrationen af AI forventes at få debut på LG’s Z9, W9, E9 og C9 serie af OLED fjernsyn. I forlængelse af ThinQ AI systemet, vil LG også indbygge Google Assistant og Amazon Alexa til deres TV produkter, som vi så på visse modeller i 2018.



Priser og lanceringsdatoer er stadig ukendt.



