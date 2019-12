AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-01-07 13:14:00

CES 2019: Nvidia Presse Event

Selvom CES 2019 officielt først åbner dørene fra tirsdag, så er der traditionen tro allerede gang i en del forud for kick-off, og i år var det Nvidia der sparkede tingene i gang for os.

Nvidia’s lancering af deres nye grafikkort i RTX serien, har fyldt en del i hardware nyhedsstrømmen over det sidste lange stykke tid, og det fortsætte også på CES 2019, hvor der fra Nvidia’s side ellers normalt ikke tales meget om gaming.

Nvidia’s CEO Jensen Huang var på pletten i hans altid stilfulde sorte læderjakke, og lovede fra første sceneindtræden, at tiden skulle bruges til at tale om gaming. Det løfte holdt han næsten.

Efter en kort historietime om hvordan teknologien har udviklet sig fra 2002 og frem til i dag og masse snak om RTX og teknologien bag, som alt sammen var noget vi havde hørt før, og som mest af alt virkede som noget han skulle igennem for at genoplive aktionærernes tro på Nvidia aktierne, så kom han til noget som rent faktisk var nyt.



Vi fik en ny og opdateret version af deres Sol demo at se, som de første gang viste ved RTX lanceringen. Sol demo viste alle mulighederne med Raytracing, og så ganske imponerende ud. Hvad de undlod at komme ind på, var hvilken hardware demoen kørte på. CEO Jensen Huang forklarede kun flygtigt det hele var blevet afviklet i real time.



Så altså imponerende rent visuelt, men fra vores synspunkt svært at sætte i forhold til noget reelt, da det var begrænset med anden information om hardwaren bag.



Herefter gik Jensen videre til at tale om DLSS, som er en af de RTX funktionaliteter, som vi stadig ikke har set i det fri. Under deres CES 2019 keynote, blev det dog annonceret, at det kommende EA Spil Anthem, som bliver tilgængelig allerede d. 15. februar, vil understøtte DLSS. Om det så er fra starten af eller om det er noget der kommer på et tidspunkt efter lanceringen, som vi så med RTX understøttelsen i Battlefield 5, meldte historien ikke noget om.



Hvis det er med fra starten, vil Anthem være det første tilgængelige spil der understøtter DLSS.

Efter annonceringen så vi en demo fra 3D Marks kommende RTX benchmark, som også viser, hvad man kan med DLSS, og her var resultaterne umiddelbart ret imponerende. Vi så en side om side sammenligning imellem to demoer - begge i 1440p, og begge med Raytracing slået til - men altså en med DLSS og en uden.

DLSS siden så markant bedre ud end siden uden DLSS aktiveret, med mere klare detaljer og i det hele taget bedre visuel kvalitet. Oven i det, kunne det også ses at ydelsen på DLSS siden var bedre. Uden DLSS klarede demoen omkring 30 FPS mens den MED DLSS kom peakede omkring 44 FPS.



Så hvis de resultater kan overføres til spil som for eksempel Anthem, så er der altså lækkert nyt i vente på den front.



Der blev sprunget videre til en demo af Battlefield 5, som viste nogle af de samme RTX funktioner som vi allerede har set tidligere med hensyn til reflektioner og lys.



Krøllen ved det hele var dog at demoen kørte på et RTX 2060 kort, som Jensen så i samme omgang kunne officielt annoncere. Rygterne har længe oset af informationer om et nyt 2060 kort, men der har været en del tvivl om, om der ville følge en RTX titel med til det. Vi kan dermed bekræft der altså ER et RTX kort med de samme RTX funktioner bagt ind i kortet, som de andre kort i familien.

Battlefield 5 demoen kørte ved 1440 (ingen informationer om det var low, medium eller ultra setting) og ramte efter sigende omkring 60 FPS uden RTX slået til.



Med RTX slået til, blev det banket ned til omkring 40 FPS, men hvis DLSS også aktiveres, burde man så igen kunne komme op på omkring de 60 FPS.



Alt sammen meget fint på papiret, men DLSS er ikke officielt implementeret i Battlefield endnu, og vi fik altså heller ikke i dag detaljer om, hvornår vi kan forvente det sker.



Men hvis tingene går op i en højere enhed som tingene blev solgt fra scenen i dag, så kan vi altså se frem til store forbedringer på RTX ydelsen, når DLSS også kommer ind i billedet. Indtil vi ser det med vores egne øjne, så vælger vi dog at tage det med et gran salt lidt endnu, og vil opfordre jer til at gøre det samme.



I almindelig ydelsesforbedring kan vi ifølge Nvidia regne med en forbedring i forhold til GTX 1060 kortet på et sted i mellem 1,4x og helt op til omkring 2x ydelse alt efter hvilket spil der er tale om. Det lyder lovende, og vi satser selvfølgelig på at vi kan teste det af når kortene lander snart.

RTX 2060 kommer med seks GB GDDR6 RAM og en pris på 349 dollars, og lander d. 15. januar, så altså allerede i næste uge. Hvor meget af det der så kommer til at passe i virkeligheden må vi vente at se.



Af andre annonceringer her til aften kom der også fra Jensen Huang lidt om det nyeste G.sync som Nvidia kalder G-sync Ultimate, som vil give os 4K ved 144 Hz med 4 millisekunders responstid.

Oven i det kom der også en annoncering om forbedre integration af RTX kortene i forskelligt software til ting som 3D Animation, 8K videoredigering og måske mest interessant for mange af jer derude, Game Streaming, hvor Nvidia har arbejdet sammen med udviklerne af OBS for at forbedre udnyttelsen af RTX kortene.

Her omtalte han det bliver muligt at streame med høj kvalitet fra et enkelt system uden problemer.



Jensen Huang fremlagde også en forventet annoncering af RTX i en mobil version til gaming laptops. Nvidia løftede sløret for at der ville være mere end 40 bærbare modeller på markedet inden længe fra forskellige producenter, og af dem ville 17 være Max-Q versioner, kommende gamer laptops holdes nede i fysisk størrelse, og uden kompromis med performance.



Laptops med RTX chips vil være tilgængelige på markedet i slutningen af måneden, så hvis du har ventet på RTX i en bærbar, så er det lige om hjørnet.



To timers scenetid kogt ned til de væsentligste punkter. CES 2019 er sparket godt i gang for os, og fra i morgen er der endnu mere på programmet. Så husk at se med på Tweak.dk og vores YouTube kanal, hvor der vil være meget mere fra CES.



