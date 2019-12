AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-03 11:36:06

CES 2019: Samsung vil fremvise nye AI og iOT teknologier

CES 2019 skydes officielt i gang i næste uge, og vi er tilstede hele ugen, hvor vi dækker med videoer og nyheder. Forud for CES eventet skydes i gang, kommer vanen tro altid en bunke CES relevante nyheder, som skal bane vejen for mange producenters programmer.

Heriblandt finder vi Samsung, som melder om ny teknologi til kunstig intelligens AI og IoT skal frem i rampelyset på dette års CES.



Producenten har ikke ligefrem afsløret indholdet for fremvisningen, men Samsung vil afholde et presseevent mandag 7 januar 2019, hvor vi må formode programmet er fyldt med spændende nyheder fra Samsung lejren.



Samsung fortæller:



”At CES 2019, Samsung Electronics will showcase innovative ways that its latest AI and IoT technologies simplify daily life. These include brand new applications for AI and IoT, new ways to make AI do more, as well as new devices that place AI and IoT at the center of users’ connected lives.



It all starts on Monday, January 7 at 14:00 (PST) with a press conference at Las Vegas’s Mandalay Bay South Convention Center. Held on Level 2, Ballrooms G and H, the press conference is open to all credentialed members of the media who possess a CES badge”



Samsung afvikler ligeledes en live streaming fra pressemødet.

Billede & Kilde

Samsung