PUBLISHED : 2019-01-07 07:11:25

CES 2019: Samsungs 2019 smart TV vil understøtte Apple iTunes og AirPlay 2

Knap er dørene til tech himlen åbnet førhen de første spændende nyheder tripper ind. Denne gang fra Samsung lejren, som melder om deres 2019 smart TV modeller vil understøtte Apple iTunes og AirPlay 2, og det samme gør sig gældende på opdaterede 2018 modeller.

Her vil der åbnes mulighed for både iTunes film og TV shows samt AirPlay 2 casting. Dermed åbner de to ellers konkurrerende tech-giganter for et tæt samarbejde, som i første omgang skal komme Samsungs kommende smart-TV til gode.



Blandt andet bliver det nu muligt at leje film via iTunes og afvikle dem i 4K HDR uden tilkøb af ekstra Apple hardware.



En ny app gør det snart muligt at se Apples videoindhold fra iTunes på nyere fladskærme fra Samsung. Samtidig får de nyere Samsung-modeller AirPlay 2, der er en trådløs standard, som Apple står bag.



iTunes app skulle ifølge Samsung ligeledes være 100 % kompatibel med Samsungs økosystem, som blandt andet også inkluderer seneste version af Bixby.



Integrationen af AirPlay 2 virker på samme måde som vi kender det i dag. Her vil du kunne streame video- og lydindhold til både højttalere og fjernsyn. Denne feature er allerede mulig, hvis du er indehaver af Apple TV-boks, kablet Mac, eller Windows baseret computer.



Der forelægger ingen informationer om, hvornår Samsung sender en firmware ud til 2018 modellerne.



For Apple brugerne, åbnes der for muligheden at ejerne af iPhone, iPad og Mac, kan dele deres indhold på en stor skærm, siger Eddy Cue, der er er vicepræsident hos Apple.



