AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-12 11:44:16

CES 2019: Tweak.dk besøger Phanteks

Phanteks er blandt andet kendt for kabinetter af meget høj kvalitet, som dog også befinder sig i den dyre ende af prisskalaen. Det har Phakteks kompenseret for med et sub-brand, MetallicGear Powered by Phanteks.

Metallic Gear byder på budgetvenlige kabinetter, som blandet end inkluderer en ny NEO serie. NEO MINI, Neo G Mini, NEO Silencer, NEO R. Hertil kommer Phanteks med en række nye kabinetter under hoved branded, som vi kigger nærmere på i nedenstående video.



Phanteks fremviste også nye strømforsyninger, som blandt andet inkluderer en redundant PSU.

