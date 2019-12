AUTHOR :

CES 2019: Tweak.dk besøger Razer i Las Vegas

Støjen er øredøvende, men vores udsendte fik en præsentation af deres 2019 produkter på Razer standen.

Støjen er øredøvende, men vores udsendte fik en præsentation af deres 2019 produkter på Razer standen. Produkter bygger dels videre på allerede eksisterende produkter, som blandt andet Razer Nari Ultimate, et wireless PC gaming headset udstyret med den intelligente haptic teknologi udviklet at Lofelt.

Kogt ind til benet er Nari Ultimate designet med små vibrationsmotorer, så giver feedback i form af rystelser, som skabes i kampens hede – lidt i stil med det vi kender fra en PlayStation kontroller eller Xbox One.

Vi blev placeret i en gamerstol, og foran os havde Razer placeret omtalte Nari Ultimate og et tastatur med håndledsstøtte. Alt var bygget med haptic teknologi – stadig på koncept-niveau, men det var en fed oplevelse at få haptic feedback som en helhedsoplevelse. DOOM og Overwatch fik en rusketur, som det fremgår på videoen.



Vi håber Razer skaber en bedre opsætning inden konceptet når slutbrugerne, da vi mildest talt var pakket ind i ledninger under bordet.

Næste punkt på dagsordenen var et produkt, der rent faktisk kommer i handlen. Razer Turret Xbox One keyboard og mus. Sidste år annoncerede Microsoft understøttelse af tastatur og mus til Xbox One, og her er Razer på banen som partner med deres officielle Razer Turret Keyboard Xbox One Edition keyboard/mus bundle.

Razer fortæller:



“We are proud to partner with Microsoft to bring you the world’s first wireless keyboard and mouse designed for Xbox One—the Razer Turret. Equipped with our industry-leading gaming technologies, discover a new way to play in your living room. The Razer Turret comes with dedicated features for the Xbox One to leverage on its capabilities for console.”

Se resten af vores besøg hos Razer i nedenstående video: