CES 2019: Tweak.dk med udvidet besøg hos Corsair

Vi har allerede præsenteret en run-down fra Corair og kommende produkter fra CES 2019, men Corsair lod os ikke slippe helt så nemt grundet vores faste samarbejde med dem. Corsair havde mere på menuen.

Denne gang blev vi introduceret for produkter vi allerede bygger anmeldelser af til jer. Der er tale om Corsair Ironclaw RGB Gamermus, Corsair M65 RGB Elite Gamermus og Corsair Harpoon RGB Wireless Gamermus. Ens for alle er de bygges med producentens nye lag-free teknologi.

Teknologien sørger for så gnidningsfri og lag-free oplevelse muligt, som er et vigtigt punkt inden for eSport og generel gaming. Dette sker blandt andet ved at nedsætte tiden SlipStream teknologien sender impulser til og fra den trådløse opkobling, som nu er nede på et halvt millisekund.

Det giver ifølge Corsair helt unikke arbejdsvilkår fra slutbrugerne.



Vi var også forbi Elgato, som kommer med nyt udstyr til Streaming. Se vores video fra mødet herunder.

