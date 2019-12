AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-17 15:49:30

COLORFUL GeForce GTX 1080 Ti iGame har LCD skærm

Triple-fan, 3-slot design og iGame logoet kan kun betyde én ting: et nyt kort fra Colorful. Men det er ikke det, der gør dette kort så interessant. Hvorfor bruge LED når du kan bruge LCD i stedet? Colorful har lige præcis gjort dette.

Triple-fan, 3-slot design og iGame logoet kan kun betyde én ting: et nyt kort fra Colorful. Men det er ikke det, der gør dette kort så interessant. Hvorfor bruge LED når du kan bruge LCD i stedet? Colorful har lige præcis gjort dette.

Her er det første kig på den kommende GTX 1080 Ti fra Colorful

Dette kan være det mest interessante træk på et grafikkort i år, men har videnskaben gået for vidt? Er der overhovedet grunt il at opradere til en LCD skærm når der ikke er tale om en større skærm? Man kan selvfølgelig argumentere for, at man altid gerne vil have det bedste, og LCD er bedre end LED, så er det vel en meget naturlig tilføjelse.

Skærmen viser den aktuelle clock hastighed og en graf, som kan være en belastnings indikator (vi vil checke op på det). Billedet nedenfor er blot en ’render’, men vi kan antage at den har PCB med ’dual 8-pin’ strømstik. Denne model udgives også med en bagplade.

Videocardz har hørt at, iGame seriene skulle være klar i næste måned, men ingen dato er blevet nævnt. Vi følger selvfølgelig op på sagen.