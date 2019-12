AUTHOR : Kenneth Johansen

COMPUTEX 2017 DAG 3: AMD presse event

Langt om længe afholder AMD deres Computex 2017 presse event, og Tweak.dk er naturligvis med til at kunne dække eventet. Alt peger i retning af Vega bliver præsenteret. Om dette holder stik, løfter vi sløret for i denne video.

AMD havde inviteret indenfor til deres Computex 2017 presse event, og spekulationerne var der naturligvis. Vi blev præsenteret for den famøse Vega GPU, som for alvor skal sætte AMD på landkortet med et nyt flagskib. Medierne har længe båret denne Vega hype i forventning om, at NVIDIA endelig får kamp til stregen over for deres high-end grafikkort, som længe har domineret grafikort markedet.

Se med på vores YouTube kanal, når jeg tager en gennemgang over de vigtigste punkter i dagens AMD presse event, og om Vega rent faktisk blev fremvist.

Der var også mulighed for et kig på den nye Threadripper CPU, som er et kæmpe monster her ved siden af den nye Ryzen APU.

Der var naturligvis også lidt andet at se på, end det der foregik på scenen og der var også udstillet en række forskellige Ryzen systemer.

ASUS havde også deres top kort på X399 platformen på plads med deres Zenith Extreme kort.

Her kan vi også set at den nye X399 Socket fylder godt i landskabet, og som noget nyt så er det en LGA socket, som vi kender det fra Intel, så altså ikke med pins på selve chippen, som de øvrige Ryzen CPUer.

Sving forbi YouTube og klik på subscribe knappen, så går du ikke glip af noget fra vores dækning fra Computex, når det hele bliver skudt i gang for alvor.

