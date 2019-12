AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-06-02 08:24:00

COMPUTEX 2017 DAG 4: EVGA fremviser lækkerier

Vi har knoklet for at følge nyhedsstrømmen fra Computex, og vores mand på Computex gør alt, hvad han kan for at komme rundt til de mange producenter, der rykker i os. Denne gang tager vi et kig på EVGA.

Vi har haft tre grafikkort fra EVGA på bordet til test på vores YouTube kanal, og derfor tøvede jeg naturligvis ikke med at benytte chancen for at kigge forbi hos EVGA på Computex. De havde indrettet sig i en suite på Grand Hyatt hotellet, og der kiggede jeg forbi for at se, hvad de havde taget med til Taipei.



EVGA har vundet stort indpas hos mange slutbrugere indenfor strømforsyninger, bundkort og i særledeshed med deres high-end grafikkort. Især deres FTW grafikkort har høstet stor ros af medierne. Hertil har EVGA deres K|NGP|N high-end grafikkort, som er udviklet med overclocking i tankerne. NVIDIA's GTX 1080 Ti er også annonceret i en EVGA GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N version, og omtalte kiggede vi lidt på under vores besøg i deres Computex 2017 stand.

Det blev dog også til et kig på deres kommende X299 bundkort, som blandt omhandler deres nye FTW K.

Som videoen også løfter sløret for, så kommer EVGA blandt andet også med kabinetter i 2017.

Vi får se, når X299 platformen lander senere på året, om ikke vi får hevet hele stakken af EVGA nyheder ind til test på Danmarks bedste test site.

