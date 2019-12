AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-06-02 08:34:00

COMPUTEX 2017 DAG 5: Tweak.dk besøger Corsair, der har en masse nyt!

Corsair har adskillige nyheder med til Computex i år. Blandt andet deres nye Corsair Concept Slate, et 120 liters kabinet, der bestemt giver plads til udfoldelse til den kreative nørd.

Corsair havde igen i år slået deres teltpæle op på Grand Hyatt lige ved siden af Taipei 101, og de havde spændende nyheder med til folket. Corsair er en meget populær aktør på Computex, og 2017 var bestemt ingen undtagelse.

Noget af det, der trak opmærksomheden, er uden tvivl deres nye Concept Slate, som er i stand til at blive monteret med 2 bundkort, 2 strømforsyninger, 2 vandkølingsystemer og ikke mindre end 32 fans, hvis du vil have et monstersetup med push-pull. Kabinettet er på ikke mindre end 120 liter, som giver plads til leg på alle tænkelige fronter.

Vi dækker naturligvis alt på video via vores YouTube kanal

SYNC it

Images credit guru3d - Corsair - Technology X

Corsair skriver følgende om Concept Slate:

Concept Slate is the future of the super-tower PC, designed for maximum system support and clad in stark sheets of smoked tempered glass, it represents the peak of what’s possible with a performance PC. Boasting massive water-cooling and dual-system hardware support, Concept Slate’s radically designed interior makes building and displaying the world’s most powerful PCs easier than ever, all with the best in fan and RGB lighting control built it. Boasting not one, but two fully water-cooled systems within its monolithic frame, Concept Slate is epic in design, scale and ability.

Der blev dog også fremvist andre ganske innovative produkter som Concept Curve, SYNC IT og deres nyeste kølingssystemer, som er klar til at ryge i butikkerne.

Godt nyt til vores brugere. Alt rammer Tweak.dk til test, så I kan godt glæde jer.

En stor tak til vores trofaste samarbejdspartnere på Tweak.dk

Læs mere om Tesoro og se deres udvalg af produkter HER

Læs mere om MSI og se deres store udvalg af produkter HER

Læs mere om Cooler Master, og se deres store ydvalg af produkter HER

Læs mere om GUNNAR og se deres udvalg af Gaming Briller HER

Følg med de kommende dage, hvor Tweak.dk deltager i mange spændende møder med producenterne.

Se flere videoer og Computex 2017 nyheder HER