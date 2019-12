AUTHOR : Kenneth Johansen

COMPUTEX 2017: ASUS Join the Republic

ASUS var vært for et aften arrangement under banneret

ASUS er en af de største producenter, når det kommer til gaming hardware og tilbehør, og derfor så fyldte de også meget på Computex 2017. Tweak.dk var forbi både deres Join the Republic arrangement, og deres stand i Nangang hallen for at se, hvad de havde med af nyt.

Se med på YouTube for at få det hele med.





ASUS ROG Zephyrus bliver lanceret d. 27. juni, så den er lige om hjørnet, men vi skal regne med en pris på godt over de 30.000 kr., når den lander i Danmark.

Selv om Computex er slut for i år så er der stadig en smule mere på vej til jer fra Computex. Så følg med lige her og på YouTube.

