AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-30 12:46:05

COMPUTEX 2017: ASUS præsenterer VivoBook S

ASUS har sammen med mange andre virksomheder i gang med at fremvise nye produkter ved Computex 2017. Den nye VivoBook S er et af de mere spændende produkter.

Computex 2017 er i fuld gang, og ASUS har været flittige til at bruge lejligheden til at lancerer en række nye computere. En af dem er den såkaldte VivoBook S.



VivoBook S er for dig, der gerne vil have kvalitet, men som ikke er parat til at give en bondegård for at få fingrene i det.



ASUS ser selv VivoBook S-modellen som et luksusprodukt, der er designet til alles glæde. Den er blevet udstyret med en række imponerende ting, heriblandt en Intel Core i7 processer, NVIDIA GeForce 940M GPU, 16GB RAM og en hurtig opladningsteknologi.



ASUS har dog også noget til dem, dem gerne vil have en computer med lidt mere spræl i. Her kan VivoBook Pro-modellen stærkt anbefales.



VivoBook Pro kommer med et 4K display og en Intel Core i7 H-series CPU. Den er desuden blevet udstyret med NVIDIA GeForce GTX 1050 GPU og Intel Optane hukommelse.