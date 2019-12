AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-02 00:26:53

COMPUTEX 2017: Gigabyte Brix Gaming

Der er godt nyt til alle gaming-fansene. Gigabyte har brugt Computex 2017 på at promovere en ny fiks computer.

Der er godt nyt til alle gaming-fansene. Gigabyte har brugt Computex 2017 på at promovere en ny fiks computer.

Gigabyte har netop lanceret et produkt til de mest engagerede Computer-fans. Virksomheden har nemlig løftet sløret for den nye Gigabyte Brix Gaming ved Computex 2017.



Gigabyte Brix Gaming er en mini-computer. Den ligner andre mini-computere, men adskiller sig ved at være specifikt designet til gamere.



Gigabyte Brix Gaming er faktisk så lille, at den er mindre end en lille Mac Pro. Hvis det er noget for dig, så kan du se frem til at få en computer med den seneste CPU- og GPU-teknologi.



Gigabytes nye computer kan fås med forskellige processere: Intel Core i5 og Core i7-processere med NVIDIA’s GTX 1050 Ti eller GTX 1060 processere.



Gigabyte mangler endnu at bekræfte en pris og en endelige udgivelsesdato. Computeren forventes dog at ramme markedet inden for den nærmeste fremtid.